‘Buz Adam’ artık 10 numara

Kaynak: AA
‘Buz Adam’ artık 10 numara

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak görülen Cole Palemer artık 10 numarayı giyecek.

Premier Lig takımı Chelsea, yeni sezonda 10 numaralı formayı gol sevinvinden dolayı ‘Buz Adam’ lakabı takılan Cole Palmer'a emanet edecek.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 20 numaralı formayı giyen İngiliz orta saha oyuncusu, 15 Haziran'da start alacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren 10 numaralı formayı giyecek.

Manchester City ile 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Palmer, 2023'te transfer olduğu Chelsea ile de 1 kez UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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