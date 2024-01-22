Buz fırtınasında şelaleler dondu

New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen dondu.
Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur yolların bir bölümünü kapatarak, yaklaşık 100 bin kişinin elektrik kesintisine uğramasına sebep oldu.
Sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle vatandaşlardan, elektrik kesintilerini önleyebilmek için enerji tasarrufu yapmaları talep edildi.
CAN KAYBI ARTIYOR
ABD’yi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi öngörülen soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'yi buldu.
Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirdi.
Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirirken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havanın yol açtığı ölümlerin kaydedildiği bildirildi.
Diğer yandan meteoroloji uzmanları tarafından soğuk havanın bu hafta da etkisini devam ettireceği belirtilerek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.