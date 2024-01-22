Buz fırtınasında şelaleler dondu

Buz fırtınasında şelaleler dondu
Kaynak: AA
ABD'de dondurucu soğuklar etkisini artarak göstermeye devam ederken, Paterson Şelaleleri kısmen dondu.
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Buz fırtınasında şelaleler dondu 1

New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen dondu.

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Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur yolların bir bölümünü kapatarak, yaklaşık 100 bin kişinin elektrik kesintisine uğramasına sebep oldu.

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Sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle vatandaşlardan, elektrik kesintilerini önleyebilmek için enerji tasarrufu yapmaları talep edildi.

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CAN KAYBI ARTIYOR

ABD’yi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi öngörülen soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'yi buldu.

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Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

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Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirirken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havanın yol açtığı ölümlerin kaydedildiği bildirildi.

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Buz fırtınasında şelaleler dondu 7

Diğer yandan meteoroloji uzmanları tarafından soğuk havanın bu hafta da etkisini devam ettireceği belirtilerek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

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