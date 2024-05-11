Buz üstünde yürümeye çalışan kedinin komik halleri

Sosyal medyada viral olan bir video, buz üstünde yürümeye çalışan bir kedinin komik anlarını gözler önüne serdi. Kaygan zeminde dengesini korumaya çalışan kedi, adeta kayarak ve kaydıklayarak ilerlemeye çalıştı. Ancak her seferinde dengesini kaybeden ve komik pozisyonlar alan kedinin çabaları, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Video, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, kedinin neşeli ve sevimli çabalarını izlerken keyif aldıklarını belirttiler. Bazıları ise kedinin çabalarına sempatiyle yaklaşarak onu desteklediklerini ifade ettiler.