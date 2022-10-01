Buzadam Spor Kulübü şampiyon oldu

IIHF Continental Cup (Kıta Kupasında) Barcelona,Bulldogs Liege ve Hockey Punks gibi Avrupa’nın köklü klüplerini yenerek Grup B de şampiyon oldu.

Buzadam Spor Kulübü Başkanı Atilla Yavuz;

''İtalya’nın Asiago şehrinde 14/16.10.2022 tarihlerinde yapılacak 2.Tur maçlarında Buzadam Spor Kulübü, Vojvodina Novi Sad(Sırbistan),Asiago(İtalya) ve Acroni Jesenica(Slovakya) takımlarına karşı Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye'de Buz hokayi sporunu gençliğe sevdirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi

1.TUR B GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Buzadam İstanbul - Hockey Punks(Litvanya) 6 - 0

Buzadam İstanbul - Bulldogs Liege(Belçika) 4 - 1

Buzadam İstanbul - FC Barcelon(İspanya)

9 - 4