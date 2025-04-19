Buzağı, ön ayakları olmadan doğdu

Kaynak: İHA

Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelen ön ayaksız buzağı görenleri hayrete düşürdü.İlçeye bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Hamdi Dağ’a ait inek, ön ayakları olmayan bir buzağı dünyaya getirdi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Hamdi Dağ, "İlk kez böyle bir şey gördük. Elimizden geldiğince buzağımıza bakmaya çalışacağız. Yetkililerle görüştük ancak yapılabilecek pek bir şey olmadığını söylediler. Yine de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Dağ, bir arkadaşından sahiplendiği yavru köpeğin de görme engelli olduğunu belirterek, "Köpeğim görmüyor, buzağım yürüyemiyor. Bu bizim imtihanımız" ifadelerini kullandı.

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Doğumun ardından mahalleli ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, buzağıyı görmek için Dağ ailesinin evine akın ediyor. Ziyaretçilerin ilk etapta buzağıyı görünce şaşırdıklarını söyleyen Dağ, "Görenler korkuyor ama sonra alışıyorlar. Gerçekten şaşırtıcı bir durum" diye konuştu.

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