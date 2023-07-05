Buzdolabı nasıl temizlenir

Editör: Erkavim Yıldırım

Öncelikle unutmamanız gereken konulardan birisi buzdolabını silme sıklığınız. Daha temiz bir dolaba sahip olmak istiyorsanız ayda bir kez buzdolabını silmeniz gerekmektedir. Kalan yemekler, kahvaltılıklar, salça, yumurtalar ve daha pek çok şey dolapta kaldığı süre içerisinde kokusunu dolabın içerisine bırakır. Buzdolabınızda oluşan kokuların önüne geçmek için:

Kontrol ve Ön Temizlik

Buzdolabı temizliğine başlamadan önce mutlaka buzdolabının fişini çekiyoruz. Ardından yiyecekleri sırayla çıkarıp en yakındaki tezgaha ya da masaya koyuyoruz. Eğer güneş alan bir yerdeyse mutlaka üstünü bir bezle kapatıyoruz ve kısa süreliğine de olsa soğuğu muhafaza etmeye çalışıyoruz.

Çıkabilen Parçaların Yıkanması

Çıkarmış olduğumuz raflar ya da plastik bölmeleri bulaşık makinesine koymadan elde yıkıyoruz. Bunun için bulaşık süngerimizi ve kullandığımız bulaşık deterjanını tercih ediyoruz. İyice yıkadığımızdan emin olduğumuzda bol su yardımıyla duruluyoruz. Buzdolabındaki her bölümün kirlerden arındığından emin olacağız fakat aynı şekilde bulaşık deterjanı gibi kimyevi maddelerden de uzaklaştığından emin olmamız gerekiyor. Aksi halde beklemediğimiz anlarda yiyecek ya da içeceklerden kimyasal bir tat alabiliriz.

Buzdolabı İçi ve Dondurucunun Temizlenmesi

Raflar kurumaya devam ederken hazırlayacağımız özel bir karışım ile buzdolabının içini ve dondurucu bölmesini temizlemeye hazırlanıyoruz. Dondurucu bölmesini temizlemeden önce mutlaka ürünleri çıkarıyor ve boş bir alan elde ettiğimizden emin oluyoruz. Aynı şekilde dondurucu bölmesindeki tarihi geçmiş ürünlerden kurtuluyoruz.

Buzdolabın İçini Temizlemek İçin

Küçük boy bir kovanın yarısına kadar su dolduruyoruz. İçine 4 yemek kaşığı sirke ya da 2 yemek kaşığı karbonat atıyoruz. İyice karıştırdığımız bu karışımı sünger yardımıyla buzdolabının içini temizlemekte kullanıyoruz.

Dondurucu Bölümünü Temizlemek İçin

Fısfıslı bir şişe içine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı karbonat ekliyoruz. Fısfıslı şişeyi iyice çalkalıyoruz. Ardından dondurucunun her noktasına sıkarak sünger yardımıyla siliyoruz.

Buzdolabının Lastiklerini Temizlemek İçin

Beklenmeyen şekilde buzdolabının lastik bölümünde de kir bulunabilir. Bu kirlerden kurtulmak için karbonat döküp birazcık ıslattığımız diş fırçasıyla boydan boya tüm lastiği ovuyoruz. Ardından nemli bir bez yardımıyla lastiği siliyoruz.

Buzdolabının Dışını Temizlemek İçin

Raflarda olduğu gibi buzdolabının dışını da süngerin üzerine döktüğümüz bulaşık deterjanı yardımıyla siliyoruz. Süngerin nemli olmasına ve yumuşak yüzeyini kullandığımıza emin oluyoruz. Ardından nemli bir bezle ilk katı siliyoruz. Son olarak kuru bir bezle kurulamasını yapıyoruz.

Çıkarılan Yiyeceklerin Yerleştirilmesi

Kuruyan rafları buzdolabının içindeki yerlerine yerleştiriyoruz. Eğer raflarda nem kaldıysa kuru bir bez yardımıyla sularından arındırıyoruz. Ardından her bir ürünü kendi rafına yerleştiriyoruz. Yani sebzeler sebzelik rafına, süt ürünleri kapalı raflara, ilaçlar kapaklı farklı bir bölmeye. Dondurucuyu da aynı şekilde kullanma ihtimali en yüksek olanları en üste koyacak şekilde düzenliyoruz.