Buzdolabında yabancı uyruklu çocuk cesedi bulundu. İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul'un Maltepe ilçesi Füsun Sokak üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sıralarında, atık toplama merkezinin buzdolabında bir erkek çocuk cesedi bulundu.

İş yerinden gelen kötü kokular sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları incelemelerde daha önce öldürülerek buzdolabına konulan cesedin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli bir çocuk olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonraso ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.