Buzlar altında büyüyen tehdit: Antarktika çiçek açıyor

Yeni araştırmalara göre, Antarktika Yarımadası’ndaki bitki örtüsü son kırk yılda on kat artarak, iklim değişikliği nedeniyle önemli bir yeşermeye tanık oluyor. Exeter ve Hertfordshire üniversiteleri ile İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu tarafından yürütülen çalışma, uydu verilerini kullanarak, 1986’da bir kilometrekareden az olan bitki örtüsünün 2021’de neredeyse 12 kilometrekareye ulaştığını ortaya koydu.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırma, 2016-2021 yılları arasında yeşermenin son yıllarda %30’dan fazla hızlandığını ve yılda 400,000 metrekareden fazla bir genişleme kaydedildiğini gösterdi. Araştırmacılar, bu süreçte iklim değişikliğine bağlı olarak bitki büyümesinin hızlandığını belirtti. Exeter Üniversitesi'nden Dr. Thomas Roland, "Antarktika Yarımadası'ndaki bitkiler, Dünya’nın en sert koşullarında bile büyüyebiliyor" diyerek bu bölgedeki yeşermenin iklim değişikliği tarafından etkilendiğini vurguladı.

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Hertfordshire Üniversitesi'nden Dr. Olly Bartlett, yeşeren ekosistemlerin iklimin daha da ısınmasıyla genişleyeceğini ve bu durumun, kıtaya gelen ziyaretçilerle birlikte yabancı türlerin riskini artırabileceğini belirtti. Araştırmacılar, Antarktika Yarımadası’ndaki bu değişiklikleri anlamak ve koruma önlemleri almak için daha fazla araştırma yapılmasının aciliyetini vurguluyor.