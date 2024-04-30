Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu

Kars'ta, kış ayında donan Çalı Gölü'nün buzları baharın gelişiyle birlikte tamamen çözüldü.
Nesli tehlike altında olanlarında bulunduğu göçmen kuşlar da bu gölde mola vermeye başladı.
Şehirde 2 bin 237 rakımda yer alan endemik bitki türlerinin bulunduğu göl, 2016'dan beri "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak muhafaza altında bulunuyor.
Kış aylarından donan gölün, baharın gelmesiyle beraber etrafındaki karların eridi ve su seviyesi de yükseldi.
Dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede bulunan "dikkuyruğun" yaşam alanlarından biri olan Çalı Gölü, ilkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşu ağırlıyor.
Çalı gölünün doğal güzelliği havadan dron ile görüntülendi.