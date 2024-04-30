Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu

Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu
Kaynak: AA
Kars'ta buzları çözülen Çalı Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı.
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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 1

Kars'ta, kış ayında donan Çalı Gölü'nün buzları baharın gelişiyle birlikte tamamen çözüldü.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 2

Nesli tehlike altında olanlarında bulunduğu göçmen kuşlar da bu gölde mola vermeye başladı.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 3

Şehirde 2 bin 237 rakımda yer alan endemik bitki türlerinin bulunduğu göl, 2016'dan beri "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak muhafaza altında bulunuyor.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 4

Kış aylarından donan gölün, baharın gelmesiyle beraber etrafındaki karların eridi ve su seviyesi de yükseldi.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 5

Dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede bulunan "dikkuyruğun" yaşam alanlarından biri olan Çalı Gölü, ilkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşu ağırlıyor.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 6

Çalı gölünün doğal güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 7
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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 8
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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 9
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Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu 10
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