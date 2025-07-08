Buzların altındaki viking mirası! Eriyen buzulların anlattığı sırlar

Norveç’in dağlık bölgelerinde hızla eriyen buzullar, insanlık tarihinin gizemli sayfalarını araladı.

Lendbreen Buzulu’nda yürütülen arkeolojik çalışmalar, Viking Çağı’na (MS 750-1150) ait ahşap yapıları destekleyen taş temellerin yanı sıra çok sayıda antik eseri gün yüzüne çıkardı. Bu keşifler, Vikinglerin yüksek dağ geçitlerini nasıl kullandığına dair yeni ipuçları sunarken, iklim değişikliğinin arkeolojik hazineler üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

ANTİK BİR HAZİNE ORTAYA ÇIKIYOR

Güney Norveç’te alışılmadık derecede sıcak geçen bir mevsim, Lendbreen Buzulu’nun erimesiyle birlikte arkeologların dikkatini çekti. Önceki yıllarda kar ve buzla kaplı olan dağ geçitleri, bu kez taş yığınları ve erimiş su birikintileriyle doluydu. “Secrets of the Ice” (Buzun Sırları) projesi kapsamında çalışan arkeologlar, bu bölgede bin yıldır donmuş halde kalan bir arkeolojik hazineyle karşılaştı.

MS 3. yüzyıldan Viking Çağı’na kadar uzanan dönemde kullanılan aletler, tekstil parçaları, deri ayakkabılar ve hatta 1.300 yıllık iyi korunmuş bir ok, bu keşifler arasında yer alıyor.Norveç’in Innlandet bölgesindeki kazıları yöneten buzul arkeoloğu Lars Pilø, GlacierHub’a yaptığı açıklamada, “Bu buluntular, Vikinglerin bu yüksek dağ geçitlerini nasıl kullandığına dair bilgilerimizi yeniden şekillendiriyor. Hayvancılık, ticaret ya da seyahat gibi amaçlarla mı buradaydılar, henüz tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu eserler, bu sorulara yanıt bulmamız için eşsiz bir veri kaynağı sunuyor” dedi.

TAŞ TEMELLER VE VİKİNG YAŞAMI

Araştırmacılar, Lendbreen geçidinde yoğun çalı örtüsünü temizleyerek, ahşap yapıları destekleyen taş temelleri ortaya çıkardı. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle, bu yapıların MS 750-1150 yılları arasına, yani Viking Çağı’na ait olduğu belirlendi. Bu temeller, Vikinglerin dağlık bölgelerde sadece geçici değil, aynı zamanda yerleşik bir yaşam sürmüş olabileceğini gösterdi.

Buluntular arasında, huş ağacından yapılmış bir öreke, mavi tekstil bezleri, Viking eldivenleri ve at nalları gibi eserler dikkat çekti.

Espen Finstad, “Secrets of the Ice” programının yöneticisi olarak, Lendbreen’de bulunan 4.500’den fazla eserin, antik ticaret yolları ve yaşam biçimleri hakkında bir hazine niteliğinde olduğunu vurguladı. Finstad, “Bu buluntular, Vikinglerin yalnız başına değil, geniş bir ticaret ve iletişim ağı içinde yaşadığını gösteriyor. Ancak erime hızı, bu eserlerin korunmasını zorlaştırıyor,” diyerek iklim değişikliğinin yarattığı tehdide dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇİFT YÖNLÜ ETKİSİ

Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi’ne göre, 1980’lerden bu yana Norveç’te 326 kilometrekarelik buzul alanı yok oldu ve buzul kaplı alan son 30 yılda yüzde 11 azaldı. Bu durum, arkeolojik keşifler için bir fırsat yaratırken, aynı zamanda eserlerin hızla bozulma riskini artırdı.

UC Merced’de yüksek rakım arkeolojisi uzmanı olan Mark Aldenderfer, “Buzullar eridikçe, arkeologlar için eşsiz bir fırsat penceresi açılıyor. Ancak bu eserler, ortaya çıktıktan kısa süre sonra ayrışmaya başlıyor. Bu nedenle, hızlı hareket etmeliyiz” dedi. Aldenderfer, iklim değişikliğinin arkeolojik alanlar üzerindeki yıkıcı etkisini vurgularken, sera gazı emisyonlarını azaltmak için küresel işbirliğinin önemine işaret etti.

ANTİK VİRÜSLER VE YENİ TEHDİTLER

Eriyen buzullar sadece arkeolojik hazineleri değil, aynı zamanda binlerce yıl donmuş halde kalmış antik mikroorganizmaları da gün yüzüne çıkardı.

Galler’deki Aberystwyth Üniversitesi’nden biyolog Dr. Arwyn Edwards, “Buzulların erimesi, antik virüsler ve bakterilerin yeniden canlanma riskini artırıyor. Bu, yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda insan sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Pennsylvania Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Michael E. Mann ise, buzul erimesinin okyanus akıntılarını değiştirerek Avrupa’da aşırı hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtti.

BİR ZAMAN KAPSÜLÜ OLARAK BUZULLAR

Lendbreen’deki keşifler, Vikinglerin dağlık bölgelerdeki yaşamına dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Cambridge Üniversitesi’nden çevresel arkeolog James Barrett, “Bu eserler, adeta bir zaman kapsülü gibi. Tekstil parçalarının, tüylerin ve yapıştırıcıların bu kadar iyi korunmuş olması olağanüstü” diyerek buluntuların önemini vurguladı. Barrett, bu keşiflerin Vikinglerin yalnızca savaşçı değil, aynı zamanda çiftçi ve tüccar bir toplum olduğunu gösterdiğini ekledi.

Norveç’in eriyen buzulları, Viking Çağı’na ait sırları açığa vururken, bilim insanlarını hem heyecanlandırıyor hem de endişelendirdi. Bu keşifler, insanlık tarihine dair yeni bilgiler sunarken, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.