Buzlu suya girme sağlık açısından riskli midir? Sıklıkla sosyal medyada paylaşılıyor

Soğuk havadan bıkan insanlar, doğal olarak serinlemek isterler. Bu yüzden, soğuk bir duş almak ya da güneşlenirken buldukları soğuk bir denize dalmak cazip gelebilir. Ayrıca, sosyal medyada sıkça gördüğümüz buz gibi suya giren insanlar da var. Ancak, bu gibi durumlarda aniden soğuk suya girmenin kalp sağlığı için çok tehlikeli olduğunu söylendi.

Çok sıcakken birden soğuğa geçmek, kalpte şok etkisi yaratır. Bu da, vücuttaki damarların tıbbi olarak vazokonstrüksiyon adı verilen bir tepki göstermesine neden olur. Bu tepki, vücudun ısısını korumak ve hayati organları korumak için verilir. Ancak, bu tepki sonucunda damarlar daralır ve kan basıncı ve kalp atış hızı artar.

Kalp, bu yüksek basınca karşı daha çok çalışmak zorunda kalır. Bu da, kalbi yorar. Ayrıca, soğuk hava kanın pıhtılaşmasını ve pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombositlerin) sayısını artırır. Bu da, damarlarda pıhtı oluşumunu kolaylaştırır. Eğer damarlarda önceden var olan veya bilinmeyen darlıklar varsa, bu durum felç, kalp krizi veya ani ölüme yol açabilir.

Bacaklarınızdaki tavuk derisi görünümü, keratozis pilaris adı verilen yaygın bir durumdur. Genellikle genetik faktörler nedeniyle oluşur ve ergenlik döneminde daha belirgin olur. Yaş ilerledikçe azalma gösterebilir. Tedavi için bir dermatoloğa danışmanız önerildi.

Dermatoloji Uzmanları, tavuk derisi hastalığı olarak da bilinen bu durumun tedavisinde nemlendiriciler, salisilik asit veya üre içeren kremler veya losyonlar kullanılabileceğini söylüyor.

Ayrıca, A vitamini türevi olan retinol içeren ilaçlar veya kremler de etkili olabilir. Bu durumun en çok görüldüğü yerler kollar, bacaklar ve yüz bölgeleridir.

Aynı egzersizi sürekli yapmak, kilo vermenize yardımcı olabilir, ancak zamanla sıkıcı ve monoton hale gelebilir. Ayrıca, aynı hareketleri tekrarlamak, aşırı kullanım yaralanmalarına veya motivasyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden, egzersiz programınızı değiştirmek ve farklı hareketler denemek hem sizi motive eder hem de vücudunuzu zorlar. Kardiyo makinelerinde geçirdiğiniz zamanı, burpee ve squat gibi yoğun egzersizlerle değiştirebilirsiniz. Bu egzersizler, kalp atış hızınızı artırır ve yağ yakmanıza ve kas yapmanıza yardımcı olur. Böylece, daha çok kalori harcarsınız.

Yağlı bir cilde sahipseniz, yüzünüze yağ sürmekten kaçınmanız gerekmez. Cildiniz, nem dengesini sağlamak için yağ üretiyor olabilir. Bu nedenle, cildin nem dengesini koruyan yüz yağları kullanabilirsiniz. Ancak, cildinizde akne veya sivilce eğilimi varsa, bu yağlar gözenekleri tıkayabilir. Bu durumda, kuşburnu yağı veya jojoba yağı gibi hafif ve nefes alabilen yağlar tercih edebilirsiniz. Kuşburnu yağı, cildin sağlığını iyileştirir ve nemlendirir. Ayrıca, kızarıklık, iltihap ve yara izleri gibi sorunların geçmesine yardımcı olur. Jojoba yağı da, sebum üretimini düzenler ve cildi yumuşatır.