Buzlu yolda feci kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce’den İstanbul istikametine giden bir sürücü D-100 Karayolu üzerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçtu. Kazada sürücü ve yanında bulunan kadın yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Adem Pekdemir idaresindeki 06 BTC 004 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı.

Buzlu yola feci kaza

Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buzlu yola feci kaza

Buzlu yola feci kaza

Buzlu yola feci kaza

Buzlu yola feci kaza

Buzlu yola feci kaza

Buzlu yola feci kaza

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