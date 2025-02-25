Buzlu yolda feci kaza

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Adem Pekdemir idaresindeki 06 BTC 004 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı.

Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.