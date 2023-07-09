Buzul tırmanışında düşen dağcıya atlı kurtarma

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkan bir grup dağcı, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçti. Gruptaki dağcı Tolga Türkanık, solo buzul tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp, yaralandı. Türkanık'ın ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dağcı ve sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip, kara yolu ulaşımı olmayan bölgede; dağcının yaralı olduğu anlayınca Malatya'dan askeri helikopter talep etti.

AT İLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

Helikopter olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca ekipler, bu kez karadan kurtarma çalışması başlattı. Ekipteki dağcılar, bir süre sonra Türkanık'a ulaştı. Rize'den tahliyenin riskli olması nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinden bir ekip, yola çıktı. Ekipler, saatler sonra dağcıya ulaştı. At üzerinde dağdan indirilen Türkanık, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 saat süren çalışmanın ardından kurtulan Türkanık'ın çenesinde ve ayağında kırıklar olduğu belirtildi.