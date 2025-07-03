Buzulların altında volkanik sır! Derinliklerindeki gizem:

Antarktika, dünyanın en soğuk ve en gizemli kıtası, bilim insanlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Yeni bir araştırmada, kıtanın en büyük buzul tabakasının altında aktif bir volkanik sıcaklık kaynağı tespit edildi. Bu keşif, hem küresel iklim modellerini hem de buzul altı yaşam formlarına dair anlayışımızı kökten değiştirebileceği bildirildi.

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Antarktika’nın batısındaki buz tabakasının altında 91 yanardağın varlığını ortaya koyarken, bu yeni volkanik sıcaklık kaynağının iklim değişikliği ve buzul erimesi üzerindeki etkileri tartışma oluşturdu.

BUZULLARIN ALTINDAKİ GİZEMLİ ISI KAYNAĞI

Uluslararası bir araştırma ekibi, Antarktika’nın batısında, Marie Byrd Toprakları’nda yer alan devasa buz tabakasının altında sıcak su akıntıları ve volkanik aktiviteye işaret eden jeotermal bir kaynak tespit etti.

Edinburgh Üniversitesi’nden buzulbilimci Prof. Robert Bingham liderliğindeki ekip, gelişmiş radar ve sismik görüntüleme teknolojileri kullanarak bu keşfi gerçekleştirdi. Bingham, “Bu volkanik sıcaklık kaynağı, buzulların erime hızını artırabilir ve deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Antarktika’nın buzul dinamiklerini anlamak için bu keşif kritik bir öneme sahip” dedi.

Keşif, Antarktika’nın Thwaites Buzulu, namı diğer “Kıyamet Buzulu” yakınlarında gerçekleşti. Thwaites, küresel deniz seviyesine olan etkisi nedeniyle uzun süredir bilim dünyasının radarında. Yeni bulunan volkanik sıcaklık kaynağı, bu buzulun erime sürecini hızlandıran faktörlerden biri olabilir.

İngiltere Antarktika Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Caroline Holmes, “Bu keşif, Antarktika’nın iklim düzenleyici rolünü anlamamızı derinleştiriyor. Volkanik aktiviteler, buzulların altında erimeyi tetikleyerek okyanusların ısınmasına neden olabilir” diyerek bulgunun önemine dikkat çekti.

Buzul Altı Yaşam ve İklim Tarihine Yeni IşıkBu keşif, sadece iklim değişikliği açısından değil, aynı zamanda buzul altı yaşam formları için de heyecan verici ipuçları sundu.

Penn State Üniversitesi’nden astrobiyolog Doç. Dr. Stephanie Wissel, “Buzulların altındaki volkanik aktiviteler, aşırı koşullarda yaşayan mikroorganizmalar için bir yaşam alanı oluşturabilir. Bu, Jüpiter’in uydusu Europa gibi buzul altı okyanuslara sahip gök cisimlerinde yaşam arayışına dair umutları artırıyor” dedi.

Wissel, Antarktika’nın buzul altı göllerinde yapılan önceki çalışmalarda, Vostok Gölü’nde olduğu gibi, izole ekosistemlerde mikroorganizmaların varlığının tespit edildiğini hatırlattı.

Vostok Gölü’nde Rus bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen çalışmalar, buzul altı göllerin milyonlarca yıldır dünyadan izole bir şekilde varlığını sürdürdüğünü göstermişti. Yeni keşfedilen volkanik sıcaklık kaynağı, bu tür göllerdeki yaşam formlarının enerji ihtiyacını karşılayabilecek jeotermal bir sistemin varlığına işaret etti.

"ANTARKTİKA’YI BİYOLOJİK BİR HAZİNE HALİNE GETİRİYOR”

İngiliz Antarktika İnceleme Ekibi’nden mikrobiyolog Dr. David Pearce, “Buzulların altında, volkanik aktiviteler sayesinde oluşan sıcak su kaynakları, bilinmeyen yaşam türlerinin varlığına ev sahipliği yapabilir. Bu, Antarktika’yı biyolojik bir hazine haline getiriyor” diye konuştu.

Küresel İklim ve Gelecek SenaryolarıAntarktika’daki bu volkanik keşif, küresel iklim modellerini de yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koydu.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nden Dr. Walter Meier, “Buzulların altındaki volkanik aktiviteler, erime süreçlerini hızlandırarak deniz seviyesinde beklenmedik artışlara yol açabilir. Bu, kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için ciddi bir tehdit” dedi. Meier, Antarktika’nın küresel sıcaklık düzenleyici rolünün, bu tür jeotermal kaynakların etkisiyle zayıflayabileceğini vurguladı.

"KÜRESEL ISINMAYI HIZLANDIRABİLİR”

Öte yandan, Exeter Üniversitesi’nden buzulbilimci Prof. Martin Siegert, “Antarktika’nın buzul düzeni, gezegenimizin iklim dengesi için bir nevi termostat görevi görüyor. Volkanik aktiviteler, bu düzeni bozarak küresel ısınmayı hızlandırabilir” uyarısında bulundu. Siegert, bu keşfin, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Antarktika’nın sadece bir buzul kıtası olmadığını, aynı zamanda jeolojik ve biyolojik sırlarla dolu bir laboratuvar olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak uzmanlar, bu hassas ekosistemin korunması gerektiği konusunda hemfikir.

Rus bilim insanı Valery Lukin, Vostok Gölü için söylediği gibi, “Antarktika bir hazine sandığı. Onu açarken çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Bu volkanik keşif, hem bilim dünyasını heyecanlandırıyor hem de gezegenimizin geleceği için yeni sorular ortaya koydu.

Antarktika’daki bu bulgular, bilim insanlarının geçmiş iklim döngülerini anlamasını ve gelecekteki senaryoları daha iyi tahmin etmesini sağlayabilir.

Buzulların altında yatan volkanik sırlar, insanlığın evrendeki yerini anlamasına da katkı sundu.

Bilim dünyası, bu keşfin getirdiği yeni sorulara yanıt ararken, Antarktika bir kez daha insanlığın merakını ve hayretini uyandırmayı başardı.