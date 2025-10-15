Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Byd bir fabrika daha kuruyor

Byd bir fabrika daha kuruyor

Macaristan fabrikası üretim için gün sayan Byd yeni üretim tesisleri için hamleler yapmaya devam ediyor. Türkiye’de kurulacak fabrika alanında pek bir hareket bulunmayan marka şimdide İspanya’ya fabrika kuracak haberleriyle gündem’de

Yeniçağ / Otomobil Editörü Ahmet Yeşilbağ

Şuan herkesin aklında tek bir soru var. Acaba Byd markasının 1 milyar dolarlık yatırımını elimizden kaçırıyormuyuz.

Bir dönem Volkswagen otomobil modellerini Türkiye’de üretmek için ciddi adımlar atmış hatta anlaşma bile sağlanmış haberleri gündeme düşmüştü.

Sonrasında beklenmedik bir şekilde marka Türkiye fabrikasını iptal ederek otomobil severleri üzmüştü.

Aynı durumu Byd’de de yaşarmıyız endişesiyle acaba Türkiye fabrikası iptal edilip yatırım İspanya’ya mı kaydırılacak sorusu herkesin canını sıkıyor.

Yeniçağ Gazetesi olarak bu haberlere net bilgilerle son noktayı koyuyoruz.

Hem Byd marka yetkilileri hemde bakanlık yetkililerinden edindiğimiz kesin bilgiler ışığında sizleri bilgilendiriyoruz.

Byd Türkiye fabrika çalışması son hızıyla devam ediyor. Yatırım iptali yada yatırımı başka bir yere kaydırmak gibi bir durum söz konusu değil.

Zemin düzeltme çalışması ve Kamyonların rahat hareket edebilmesi için yolların hazırlanması tamamlandı. İlk kazmanın vurulması için resmi birkaç evrağın gelmesi bekleniyordu ve o belgelerde artık resmen geldi. Yani işin zor kısmı geçildi şimdi kolay kısımdayız.

2026 yılı içerisinde üretime başlama planı herhangi bir aksama olmadan devam ediyor.

İspanya fabrikası Byd’nin Avrupa satışlarını hızla artırmak ve güzel araçlarına pazardan gelecek ciddi talebi karşılamak için ek bir tesis olacak.

Türkiye’de daha fabrika kurulmadan bile yıllık 50 bin adetlik satış rakamlarına ulaşmayı başaracak gibi görünen marka, yerli üretim Byd modelleri banttan indikten sonra Türkiye’nin en çok satan ilk 3 markası arasına girmeyi hedefliyor.

İşte tamda bu nedenle Byd Avrupa’ya hizmet edecek fabrikalarının sayısını hızla artırmayı hedefliyor.

Yani içiniz rahat olsun Byd Türkiye fabrika yatırımı sorunsuz şekilde devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
