BYD Türkiye’deki tüm modellere zam yaptı: En Pahalı model 5 milyon liranın üzerinde

Türkiye pazarında hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, ekim ayıyla birlikte fiyat listesini güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte marka, tüm modellerinde artışa giderken, Tang modeli ilk kez 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Yeni fiyat listesi

Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL

Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL

Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL

Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL

Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL

Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL

Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL

Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL

Zam oranları modellerine göre değişmekle birlikte, artışlar 30 bin TL ile 110 bin TL arasında oldu.