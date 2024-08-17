BYD yeni elektrikli modeliyle fırtına gibi esti. Saatte 375 km hıza ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
BYD yeni elektrikli modeliyle fırtına gibi esti. Saatte 375 km hıza ulaştı

Otomotiv devi BYD'nin Premium markası olan Yangwang'ın U9 modeli, saatte 375 km hıza ulaşarak otomotiv piyasasını solladı.

BYD'nin lüks markası Yangwang, Şubat ayında tanıttığı U9 isimli süper spor otomobiliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dört elektrik motoruyla donatılmış U9, 1287 beygir gücüne (960 kW) sahip.

Süper model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşabiliyor. U9'un başlangıçta kaydedilen 309 km/s son hız verisini aşarak 375 km/s hıza ulaşmasıyla otomobilin teknik sınırlarının çok ötesine geçtiği belirtiliyor.

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PİYASADA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Bu yazın başlarında Nurburgring pistinde görülen U9, pistte rekor denemesi yapabilecek potansiyeliyle de merak uyandırdı. Şu anda, Nurburgring pistinde en hızlı elektrikli otomobil unvanı, 7:05'lik derecesiyle Rimac Nevera'ya ait.

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U9'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yangwang U9, yalnızca hızıyla değil, aynı zamanda BYD'nin Disus X tam aktif gövde kontrol sistemi sayesinde dans edercesine sallanabilme yeteneğiyle de öne çıkıyor. 4.966 mm uzunluğunda, 2.029 mm genişliğinde ve 1.295 mm yüksekliğinde olan U9, boyutlarıyla Lamborghini Aventador'a oldukça yakın.

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SADECE 10 DAKİKA ŞARJ ETMEK YETİYOR

Otomobil, 80 kWh kapasiteli BYD Blade batarya paketine sahip ve CLTC ölçümlerine göre 450 km menzil sunuyor. Üstelik, hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 10 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor. Yaklaşık 233.400 dolarlık başlangıç fiyatıyla, U9, Ferrari ve Bugatti gibi rakiplerinin yarısından daha düşük bir fiyat etiketine sahip.

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Yangwang, birkaç hafta önce U9 modelinin üretimine başladığını duyurdu ve bu ay içinde ilk teslimatların yapılması planlanıyor.

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