Çinli üretici BYD, tamamen elektrikli kompakt B-SUV modeli ATTO 2'yi Türkiye’de satışa sunuyor. Boost donanımı için 1 milyon 529.000 TL'den başlayan fiyatlarla pazara giren model, yüksek standart donanımı ve 463 km'ye varan şehir içi menziliyle dikkat çekiyor. Markanın ülkemizdeki dokuzuncu modeli olan BYD ATTO 2, çevik manevra kabiliyeti ve ileri teknolojisiyle özellikle şehir içi SUV kullanıcılarını hedefliyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Ulaşılabilir premium' marka konumlandırmamız doğrultusunda, ATTO 2’nin üst düzey donanımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle tam elektrikli SUV segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz," dedi. Ergun, lansman sonrası modele 5 binin üzerinde talep aldıklarını ve bu yoğun ilgiyi karşılamaya odaklandıklarını belirtti.

ATTO 2, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, aracı 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.

Otomobil, 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya sayesinde, WLTP'ye göre 312 km karma menzil sunarken, şehir içi kullanımda bu menzil 463 km’ye kadar yükseliyor.

Araç, 65 kW DC hızlı şarj özelliği ile batarya, sadece 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e dolabiliyor.