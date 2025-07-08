ByLock izi sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

İstanbul merkezli Samsun, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında, FETÖ'nün güncel medya yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, daha önce işlem yapılan kişilerle para transferi ve irtibatı bulunduğu, ByLock kullananlarla iletişim kurduğu ve benzer içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlenen 10 kişi tespit edildi.

Aynı dosya kapsamında şüpheli konumda olanlarla ortak baz kayıtları da bulunduğu belirlenen kişilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı kurum ve kuruluşlarla da bağlantıları olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.