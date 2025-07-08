ByLock izi sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
ByLock izi sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda medya yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Dijital materyaller ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul merkezli Samsun, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında, FETÖ'nün güncel medya yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, daha önce işlem yapılan kişilerle para transferi ve irtibatı bulunduğu, ByLock kullananlarla iletişim kurduğu ve benzer içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlenen 10 kişi tespit edildi.

Aynı dosya kapsamında şüpheli konumda olanlarla ortak baz kayıtları da bulunduğu belirlenen kişilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı kurum ve kuruluşlarla da bağlantıları olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ByLock İzi Sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

ByLock İzi Sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

ByLock İzi Sürüldü! FETÖ’nün medya ağı çökertildi

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