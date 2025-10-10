Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ’bylock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı M.Y.T. ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.T.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.