TikTok’un çatı şirketi ByteDance, 3D içerik üretiminin geleceğini şekillendirecek büyük bir atılıma imza attı. Seed3D 1.0. Bu yeni araç, alışılagelmiş bir model oluşturucunun çok ötesine geçerek, tek bir 2D görseli detaylı geometri, fotogerçekçi dokular ve fiziksel tabanlı işleme (PBR) materyalleri içeren, eksiksiz, simülasyon sınıfı bir 3D modele dönüştürebilmesiyle dikkat çekiyor.

ByteDance, Seed3D 1.0’ın doku kalitesi ve geometrik doğruluk açısından hem açık kaynaklı (Hunyuan3D gibi) hem de kapalı kaynaklı rakiplerini geride bırakmak konusunda iddialı bir duruş sergiliyor.

Seed3D 1.0’ın etkileyici performansının arka planında, çok modlu bir Diffusion Transformer ile entegre edilmiş kademeli üretim stratejisi bulunuyor. Oluşturulan 3D modeller, doğrudan simülasyon platformlarına entegre olabiliyor.