Konyasporlu Bytyqi'nin yeni takımı belli oldu

26 yaşındaki Kosovalı oyuncunun Yunanistan'ın Olympiyakos'a transferi tamamlandı. Yunan ekibinin bu transfer için 1 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Norveç'in Viking takımından2021 yılında 100 bin avroya transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon Konyaspor'da oynadığı 23 maçta 1 gol attı, 3 de asist üretti.