C vitamini bombası…

C vitamini vücut için çok gerekli. Birçok sebze ve meyvede V vitamini bulunuyor. Ama bir meyve var ki en güçlü C vitamini onda. İşte o meyve ve yararları…

C vitamini bombası…

Editör: Naim Arıoğlu

Yaş ve kuru olarak yenebilen, hünnapın, küçük iğde biçiminde ve ceviz büyüklüğünde iki çeşidi bulunuyor. Büyükleri genellikle sofralık yetiştirilirken küçük hünnapların ise kurusu aktarlarda satılıyor.
Nezle ve soğuk algınlığına iyi geldiği için doğal grip ilacı olarak da bilinen hünnap şeker hastalarının gözde meyvelerinden biri. Hünnap, başlarda yeşilken olgunlaşmaya başladıkça kırmızı ve siyah mor renge dönüyor. Dikenli olması sebebiyle tarlaların etrafına çit bitkisi olarak dikilen hünnap, faydaları anlaşıldıktan sonra çitleri aşarak tarlanın içine ve özel bahçelere girdi.

Dikimi ve bakımının kolay olmasıyla farklı ürün çeşidi arayan çiftçinin de en gözde meyvelerinden birisi haline geldi. Denizli’nin merkeze bağlı Yeniköy köyünde meyvecilik işiyle uğraşan İsmail Öz, önce hobi olarak diktiği hünnapların para ettiğini görünce dikim alanını 30 dönüme çıkarmış. Öz, “Altı yıl önce hobi olarak başladım ben bu işe. 100 adet dikmiştim, ertesi sene meyve verdi. Meyvesini de yüksek fiyatlardan sattık. Satınca tabii hoşuma gitti, üç dört sene sonra 30 dönüme çıkardım.” diye konuştu.

Fazla tanınmadığı için meyve çoğalınca pazar bulmakta ilk etapta zorlandığını belirten Öz, ülke çapındaki bir marketler zincirini bahçesine davet ederek hünnaplarını gösterip anlaşma sağladığını, şu anda talepleri karşılamakta zorluk çektiğini ifade ediyor. Meyvenin dezavantajının ise hasadının dikenlerinden dolayı zor yapılması olduğunu belirttti.

“HÜNNAPTA LİMONUN 20 KATI C VİTAMİNİ BULUNUR”

‘Emekli ziraatçı olan Ekiz Fidancılık İşletme Müdürü Kâmil Okyaz ise hünnapın Suriye kökenli olduğunu, Türkiye’de yeni tanınmaya başladığını, kültüre alınma aşamasınınsa son 10 yılda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Merak edenler araştırdığında görecektir ki kamuoyunda C vitamini deposu olarak herkese sorduğumuzda limon bilinir. Oysa hünnapta C vitamini, limonun tam 20 katı. Elma meyvesine ise birebir oranladığımızda tam 100 katı C vitamini var. Ayrıca sindirim sistemi rahatsızlığı çeken insanlar için birebir ürün. Aynı zamanda kolestrolü düşüren bir özelliği var. Zaten dikkat ederseniz daha çok aktarlarda dermanlık bitki olarak bulunurken yeni yeni sofralarımıza gelmeye başladı.”

İHA

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Hangi sağlık merkezlerine düzenleme getirildi Sağlık
Hangi sağlık merkezlerine düzenleme getirildi
Sudan'da halk sağlığı laboratuvarına saldırı Sağlık
Sudan'da halk sağlığı laboratuvarına saldırı
İşte doğal iltihaplara kurutucu Sağlık
İşte doğal iltihaplara kurutucu
Hafif ticari araç taklalar attı: 2 ağır yaralı Güncel
Hafif ticari araç taklalar attı: 2 ağır yaralı
Apple'a yapay zeka destekli 'yaşam koçu' geliyor. Herkes bu özelliği kullanamayacak Teknoloji - Otomotiv
Apple'a yapay zeka destekli 'yaşam koçu' geliyor. Herkes bu özelliği kullanamayacak
Kanser pandemisi yaşanır mı? Sağlık
Kanser pandemisi yaşanır mı?