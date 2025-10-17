Tüm dünyada bilim çevreleri, yaygın inanışın aksine, güçlü bir bağışıklık sistemi için sadece C vitamini takviyesi almanın yeterli olmadığını kesin olarak ifade etti.

Enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmasını çok yönlü olarak destekleyen yeni bir beslenme yaklaşımı bilimsel çalışmalarla desteklendi.

Yabancı uzmanlar, özellikle üç temel besin grubunun, bağışıklık hücrelerinin işlevini artırmada ve enflamasyonu (iltihaplanmayı) kontrol altına almada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

PROBİYOTİKLER VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI: SAVUNMANIN MERKEZİ

Bağışıklık sisteminin büyük bir kısmının bağırsaklarda yer aldığı bilgisi, bilim dünyasının odağı oldu. New York merkezli Beslenme ve Bağışıklık Uzmanı Dr. Maria Gonzales, bağışıklık sistemini düzenlemede probiyotiklerin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Gonzales, "Vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bağırsak duvarında yer alır. Yoğurt, kefir ve fermente gıdalarda bulunan probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını dengede tutarak patojenlere karşı güçlü bir bariyer oluşturur. Birçok araştırmanın sonuçları, düzenli probiyotik tüketiminin enfeksiyon riskini ve şiddetini önemli ölçüde azalttığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Uzman isim, özellikle mevsim geçişlerinde probiyotik açısından zengin gıdaların artırılması gerektiğini belirtti.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ: KRONİK ENFLAMASYONU DÜŞÜREN KALKAN

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin, sadece dış tehditlere karşı savaşmak anlamına gelmediği, aynı zamanda vücuttaki kronik enflamasyonu yönetmekle de yakından ilişkili olduğu belirlendi. Harvard Tıp Okulu'ndan Bütünleştirici Tıp Uzmanı Dr. Andrew Weil, omega-3 yağ asitlerinin bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Dr. Weil, "Somon, uskumru gibi yağlı balıklarda bolca bulunan omega-3 yağ asitleri, güçlü anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Kontrolsüz enflamasyon, bağışıklık sistemini sürekli meşgul ederek onu zayıflatır. Omega-3'ler ise bu durumu dengeleyerek bağışıklık hücrelerinin asıl görevlerine odaklanmasını sağlar" diye ifade etti.

Dr. Weil, haftada en az iki kez omega-3 zengini balık tüketiminin, savunma sisteminin dayanıklılığını artırdığını ekledi.

ÇİNKO KAYNAKLARI: HÜCRESEL SAVUNMANIN KİLİT MİNERALİ

C vitamininin gölgesinde kalan ancak bağışıklık hücrelerinin oluşumu ve işlevi için hayati öneme sahip olan bir diğer besin grubunun ise çinko zengini gıdalar olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) eski Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin, bağışıklık sistemi fonksiyonları üzerine yaptığı kapsamlı açıklamalarda çinko eksikliğinin, savunma yanıtını ciddi şekilde düşürebileceğini belirttiği biliniyor.

Uzmanlar, kırmızı et, kabak çekirdeği ve baklagiller gibi çinko açısından zengin besinlerin yeterli miktarda alınması gerektiğine işaret etti.

Hücresel düzeyde bağışıklık yanıtının hızlı ve etkili olabilmesi için çinkonun vazgeçilmez bir mineral olduğunu dile getiren bilim insanları, özellikle yaşlılarda ve risk grubundaki kişilerde çinko durumunun takip edilmesini tavsiye etti.

Araştırmacılar, çinkonun eksikliğinde, enfeksiyonlarla savaşan T hücrelerinin çoğalmasının dahi yavaşladığını bilimsel bulgularla kanıtladı.