C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?

Bağışıklık sistemine en önemli katkı sağlayan vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Pek çok hastalığa karşı koruyan C vitamini içeren besinleri tüketmek sağlımız için çok önemlidir. Peki, C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?

C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?

Başta turunçgiller de bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken cilde de fayda sağlar. Uzmanlar başta bağışıklık sistemi ve pek çok hastalık için C vitamini alınması gerektiğini söylüyor. Peki, C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile birlikte cilde bakım sağlayan en önemli vitaminler içerisinde C vitamini gelir. Vücudun ihtiyacı olan en güçlü vitamin çeşitleri arasında olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle herkesin bildiği üzere portakal bu konuda önemli yer taşır. Aynı zamanda domates, limon, kırmızı ve yeşilbiberin yanı sıra birçok farklı meyve çeşidinde olduğunu ifade etmek gerekir.

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HANGİ BESİNLER C VİTAMİNİ İÇERİYOR?

Başta meyve çeşitleri olmak üzere birçok değişik sebze çeşidi içerisinde C vitaminleri yeterli oranda bulunur. Genelde söz konusu C vitamini olduğu zaman meyve ve sebzeler ön plana çıkar.

- Portakal, greyfurt, mandalina, kivi, ananas ve çilek gibi meyve çeşitleri

- Kırmızı ve yeşil biber

- Limon

- Roka ve maydanoz ile marul

- Domates

- Taze kuşburnu

- Brokoli ve lahana ile ıspanak gibi sebze çeşitleri

Bu gibi yukarıda verilen besin kaynaklarını dengeli tüketmek suretiyle yeterli oranda C vitamini almak mümkün. Özellikle de portakal başta olmak üzere mandalina gibi meyve çeşitlerinin içeriğinde önemli oranda C vitamini yer alır.

C VİTAMİNİ FAYDALARI NELER?

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında C vitamini en önemli vitamin türleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda yaraların hızlı şekilde iyileşmesine vermiş olduğu katkı ile önemli yer tutar.

Kıkırdak ve cilt ile beraber dişleri onarma noktasında çok güçlü bir yapıya sahiptir.

Özellikle de hastalıkları önleme ve geciktirme konusunda büyük öneme sahip olduğu için C vitamini içeren besin kaynakları tüketilir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Hareket kısıtlı, halsizlik, yorgunluk, kol ve bacaklarda ağrı ile beraber kanama gibi durumlar C vitamini eksikliğinden ötürü ortaya çıkabilir.

Özellikle grip ve benzeri gibi birçok hastalığa kolay şekilde yakalanmak ve bunu uzun süre yaşamak C vitamini eksikliği üzerinden ön plana çıkar.

Diş eti hastalıkları ve diş kaybı, cilt hastalıkları gibi farklı sorunlar yine C vitamini eksikliği ile beraber öne çıkmaktadır.

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