C vitamini incisi limon

Yazın serinlemek için limonatada, kışın gripten kaçmak için ıhlamurla birlikte tükettiğimiz limonun C vitamini deposu olmasının dışında vücut için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Gripten korunmak için ya da vücut direncimizi artırmak için tükettiğimiz bu meyve kalp sağlığı, kilo kontrolü ve daha birçok konuda yardımcıdır.

İŞTE LİMONUN YARARLARI

Eklem iltihaplarına iyi gelir

Limonda bulunan antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesi olan artritin neden olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği azaltmak için kullanılabilir.

Skorbüt tedavisinde etkilidir

Günümüzde daha çok yaşlılarda görülen, diş eti kanaması ve geriye çekilen diş etlerinin sebebi olan skorbüt tedavisinde C vitamini deposu olan limon tüketmek etkili bir çözüm olabilir.

Sindirime yardımcı olur

Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

Kalbi krizi riskini düşürür

Bir adedinde 31 mg C vitamini bulunur. Bu, günlük olarak alınması gereken C vitamininin yüzde 51’idir.Yapılan araştırmalara göre, C vitamini sayesinde dokulara esneklik sağlayan kolajen üretimini uyararak damar sertleşmesinin önüne geçer. İçerdiği antioksidanlar sayesinde damarlarda biriken, tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltır. Kalbin korunmasında rolü olan bir diğer madde ise liflerdir. Limon, lif açısından da oldukça zengindir. Bu içerikleri sayesinde kalbi korumada destekçi olurken kandaki kolesterol seviyesinin dengelenmesine de yardımcı olur.

Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı

Çok yaygın olarak görülen tekrar tekrar karşılaşılabilen bir sağlık sorunu olan böbrek taşı vücuttaki sitrik asit seviyesinin artmasıyla önlenebilir. Sitrik asit, idrar hacmini ve idrar pH’ını artırarak vücutta böbrek taşının oluşmayacağı bir ortam yaratabilir.

Kansızlık sorununuz varsa…

Bağırsaklar demiri et, tavuk ve balık gibi hayvansal besinlerden bitkisel besinlere göre daha kolay alır. Yeterli demir emilimi olmadığında vücuttaki demir seviyesi düşerek kansızlığa neden olabilir. İçeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini artırması sayesinde kansızlığı önler.

Limonun suyu değil, kendisini tüketin

Sıklıkla kilo verme üzerindeki etkisinden bahsedilen limonun bunu nasıl sağladığı ile ilgili birçok farklı görüş var. Ancak bunlardan en yaygın olanı limonun içinde çözünen pektin lifinin midede genişleyerek daha uzun süre tokluk hissi vermesidir. Birçok kişi limonun kendisini yemek yerine suyunu tüketmeyi tercih eder. Fakat limon suyunda pektin bulunmadığı için sadece suyunu tüketmek tokluk hissini sağlamaz. Limonu tüketmek kilo vermek üzerinde etkili olsa da aşırı tüketiminden kaçınmakta fayda var. Yeterli miktarda C vitamininden zengin limon tüketimi ile vücut kitle endeksi arasında bir bağlantı olduğunu, yeterli miktarda limon tüketenlerde daha düşük vücut kitle endeksi olduğu görülmüştür. Ancak C vitamini içeren limonu tüketmek tek başına zayıflatıcı ve yağ yakıcı etkisi olan bir şey değildir.

Limon vücudu alkali yapar

Gün içinde limon tüketmek vücudu alkali yaparak vücutta biriken asitleri uzaklaştırır ve pH seviyesini dengeler.