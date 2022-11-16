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  • Ç﻿in'de 'Sıfır Kovid politikası' protestoları: Polis aracı devrildi barikatlar yıkıldı

Ç﻿in'de 'Sıfır Kovid politikası' protestoları: Polis aracı devrildi barikatlar yıkıldı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde çok sayıda kişi, "Sıfır Kovid politikası" kapsamında uygulanan zorlu karantina önlemlerini protesto etti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:54
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Ç﻿in'de sıfır kovid politikası protestoları: Polis aracı devrildi barikatlar yıkıldı

Ç﻿in'de 'Sıfır Kovid politikası' protestoları: Polis aracı devrildi barikatlar yıkıldı
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S﻿osyal medyada paylaşılan videolarda kalabalığın bir polis arabasını devirdiği ve Kovid önleme bariyerleri yıktığı görülüyor.

O﻿lay yerine özel polis ekiplerinin sevk edildiği belirtiliyor.

Kentte, kovid vakalarının sayısı, salgının başlangıcından sonraki en yüksek seviyeye çıktı. Bunun üzerine bazı semtlerde sıkı karantina önlemleri uygulanmaya başlandı.

Ancak kötü ekonomik göstergeler, Sıfır Kovid Politikası üzerindeki baskıyı artırdı.

Çok sayıda geçici yoksul işçinin yaşadığı H﻿aizhu bölgesinde yaşayanlar bir süredir evlerinden çıkamıyorlardı.

Bu işçiler çalışamadıkları için para alamadıklarını, gıda sıkıntısı yaşadıklarını ve artan fiyatlarla baş edemediklerini söylüyor.

Son birkaç gündür semtin sakinleriyle Kovid önleme ekipleri arasında arbede yaşanıyordu.

Ancak Pazartesi gecesi PCR testi yapan şirketlerin daha fazla para kazanmak için test sonuçlarını yanlış vererek enfeksiyon sayılarını yüksek gösterdiği söylentileri üzerine kalabalıklar sokaklara çıktı.

Ü﻿lkenin kuzeyindeki Hebei'de de benzer söylentiler protesto eylemlerini tetikledi.

Shijiazhuang kentinde toplu testler durduruldu.

Ancak sosyal medyadaki paylaşımlarda virüsün yayılmasına izin verilmesi durumunda neler olacağını görmek için halkın kobay olarak kullanılacağı yorumları yapıldı.

Kentte birçok kişi, kovid enfeksiyonuna iyi geleceğini düşündükleri ilaçları stoklamaya başladı.

Geçen ay Zhengzhou kentinde iPhone üreticisi Foxconn fabrikası, bazı çalışanlarda Kovid görülmesi üzerine karantina altına alınmıştı. Bazı işçiler fabrikayı çevreleyen duvar ve çitleri aşarak kaçmıştı.

Çin genelinde yerel yönetimler, ekonomiye zarar vermeden Sıfır Kovid politikasını uygulamakta zorlanıyor.

Son dönemde, Kovid vakalarının sıfıra indiği hiçbir kent yok.

20 milyon nüfuslu Chongqing kenti karantinaya alınmıştı.

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