Çabuk acıktıran besinler hangileri

Gözünüz bir türlü doymak bilmiyorsa ve aynı yiyeceği yedikçe yiyeceğiniz geliyorsa yanlış besinleri tercih ediyor olabilirsiniz. İşte o besinler…

Çabuk acıktıran besinler hangileri

Yükselen kan şekerini düşürmek için vücut daha fazla insülin hormonu salgılar. Bu durum kan şekerinin düşmesine sebep olur, bu sebeple kişi tekrar acıkır. İştah hali devam ederken, daha fazla ve daha sık yemek istersiniz.

Patates
Glisemik endeksi yüksek olan patates, özellikle kızartma şeklinde pişirilirse çok çabuk acıkmanıza neden olur.

Tuz
Tuzun sağlığa birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de iştah açıcı özelliğe sahip olması. Tuzlu bir besinin ardından tatlı yeme isteğinin doğması, kan şekerinizdeki dalgalanmalar yüzündendir.

Kırmızı biber
Kolesterolü önleyici özelliği bulunan kırmızı biber iştah açar. Bu nedenle acı bir yemek yediğinizde doyduğunuzu çok kolay anlayamazsınız.

İncir
Kilo aldırıcı özelliği bulunan incir iştah açar, bu nedenle diyet döneminde tüketmekten kaçınmalısınız.

Kahvaltılık mısır gevreği
Yüksek karbonhidrat içeren mısır gevreği ne yazık ki enerji vermiyor. Bu nedenle mısır gevreği yerine yulaf tüketmeye özen göstermelisiniz.

Meyve suyu
Meyve suyu sağlıklı olmasına rağmen içerisinde lif olmadığı için tüketiminden kısa bir süre sonra acıkmanıza neden olur. Bu sebeple uzun süre tokluk hissi için meyveleri bütün olarak tüketebilirsiniz.

Pirinç pilavı
Pirinç yüksek nişasta nedeniyle tıpkı patates gibi kan şekerini hızlı yükseltir, ardından da hızla düşürür. Bu nedenle tekrar yeme isteği oluşturur. Pilav yemek istediğinizde esmer pirinç tercih edebilirsiniz.

Beyaz ekmek
Beyaz ekmek lif içermediği ve az miktarda vitamine sahip olduğu için vücudunuzun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor. Bu nedenle hızlı bir insülin artışına sebep oluyor ve kısa sürede kendinizi aç hissetmeye başlıyorsunuz.

Makarna
Makarna da tıpkı beyaz ekmek gibi lif içermediği ve vitamin açısından zayıf olduğu için sizi tekrar acıktıran yiyeceklerden.

Yumurta beyazı
Yumurtanın sarısını sevmiyor ve sadece beyaz kısmını tüketiyorsanız muhtemelen çabuk acıkıyorsunuzdur. Yumurtanın sarısı içerdiği doymuş yağlarla hem doyurucu etkidedir hem de A ve B vitaminlerinin emilimini artırır. Bu nedenle yumurtanın beyazını ve sarısını birlikte tüketmelisiniz.

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