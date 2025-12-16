Son dönemde dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalar, bireylerin sıkça yaşadığı kronik yorgunluk ve eforla gelen nefes darlığının (dispne) göz ardı edilmemesi gereken kritik sağlık göstergeleri olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun modern yaşamın stresi veya basit bir vitamin eksikliği olarak geçiştirilmesinin, ileride kalp yetmezliğinden akciğer hastalıklarına kadar uzanan ciddi tablolara yol açabileceğini ifade etti.

Günlük yaşamda karşılaşılan aşırı yorgunluk ve hafif fiziksel aktivite sonrası dahi nefes nefese kalma durumları, basit bir halsizlikten öte, sistemik sağlık sorunlarının erken uyarı işareti olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi. Uluslararası sağlık otoriteleri, bu semptomların özellikle kalp ve solunum sistemi hastalıklarının sessiz başlangıcı olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) bünyesinde yürütülen ve geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, sıkça yorgunluk hissi şikayetiyle başvuran hastaların önemli bir bölümünde tanı konulmamış diyastolik kalp yetmezliği başlangıcının bulunduğu belirlendi.

Çalışmayı yöneten uzmanlar, kalbin dinlenme anındaki dolum işlevindeki bozulmanın, ilk olarak aşırı efor gerektirmeyen durumlarda bile yorgunluk ve nefes darlığı ile kendini gösterdiğini kaydetti.

Aynı zamanda Amerika Solunum Yolu Hastalıkları Derneği (ATS) tarafından desteklenen bir başka araştırma, özellikle sigara geçmişi olan veya hava kirliliğine yoğun maruz kalan kişilerde, çabuk yorulmanın Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)'nın erken bir belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Bulgular, akciğerlerin oksijen alıp verme kapasitesindeki küçük düşüşlerin, vücudun genel enerji seviyesini hızla düşürdüğünü gösterdi.

UZMANLARIN KRİTİK DEĞERLENDİRMESİ

Harvard Tıp Okulu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Stone, durumun ciddiyetini vurguladı.

Prof. Stone, "Hastalardan gelen 'Önceden merdiven çıkarken zorlanmazdım ama şimdi çabuk nefes nefese kalıyorum' şeklindeki ifadelerin klasik bir kalp rezervi düşüşünün sinyali olduğunu" belirtti.

Prof. Stone, bu semptomların, kalp kasının talebi karşılamakta zorlanmaya başladığının en net göstergesi olduğunu dile getirdi.

Londra King's College Hastanesi Solunum Uzmanı Dr. Jonathan Hayes ise, özellikle genç ve orta yaşlı bireylerde görülen yorgunluk ve nefes darlığı konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Dr. Hayes, "Pandemi sonrası dönemde, uzun COVID tablosunun bir parçası olarak da bu semptomların artış gösterdiğini ve bu kişilerin detaylı bir akciğer fonksiyon testi ve kalp muayenesinden geçirilmesinin hayati önem taşıdığını" kaydetti.

Uzmanlar, yorgunluğun ve nefes darlığının sadece fiziksel değil, aynı zamanda anemi (kansızlık), tiroid bozuklukları ve uyku apnesi gibi tedavi edilebilir diğer sistemik hastalıkların da temel belirtileri arasında yer aldığına vurgu yaparak, bu şikayetleri yaşayan herkesin zaman kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurması gerektiğini kesin bir dille bildirdi.