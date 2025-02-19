CAC 40 endeksi günü düşüşle tamamladı

Fransa borsa endeksi CAC 40, Çarşamba günü 8.195 civarlarında işlem görerek yedi seanstan sonra düşüş kaydetti. Yatırımcılar, artan ticaret gerilimlerinin etkilerini analiz ederken, bir yandan da yeni şirket kazanç raporlarını ve gündemdeki diğer gelişmeleri sindirmeye çalıştı. Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, yarı iletken ve ilaç ithalatlarına yüzde 25 vergi uygulanma olasılığını duyurdu. Bu konuda bir açıklamanın 2 Nisan’a kadar yapılması bekleniyor. Trump’ın açıklaması, küresel ticaret ilişkilerinde belirsizliği arttırırken, Avrupa şirketleri de buna nasıl tepki vereceklerini tartışmaya başladı.

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Ticaret gerilimlerinin yanında, lüks tüketim ürünleri üreten şirketlerin hisseleri olumsuz bir performans sergileyerek borsada değer kaybetti. Hermes, LVMH ve Kering gibi dev markaların hisseleri sırasıyla yüzde 2, yüzde 1,2 ve yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı. Avrupa’daki lüks ürün üreticileri ise, Trump yönetiminin olası tarifelere karşı fiyatlandırma gücünü kullanarak etkiyi dengeleyebileceklerine inandıklarını belirtti. Ancak, Trump’ın yönetimi altındaki ABD hükümetinin, Avrupa mallarına yönelik sert tarifeler getirme uyarısı, bu sektördeki belirsizlikleri artırdı.

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Pozitif yöndeki gelişmeler de vardı. STMicroelectronics, endekste lider olarak yüzde 5,4 oranında bir artış gösterdi ve üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Thales ise yüzde 3,1 oranında bir yükselme ile dikkat çekerken, Societe Generale’in hisseleri de yüzde 2,5 oranında arttı. Bu gelişmeler, borsadaki genel olumsuz havaya rağmen bazı sektörlerin direnç gösterdiğini ortaya koydu.