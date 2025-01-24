CAC 40 Endeksi yükselişe geçti

CAC 40 endeksi, Cuma günü yüzde 1 artışla 7.970 puana ulaştı ve son yedi ayın en yüksek seviyesinde dokuz günlük kazanç serisini sürdürdü. Bu ralli, lüks tüketim hisselerindeki kayda değer artış ve ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz oranlarının derhal düşürülmesi çağrısı ile desteklendi. Trump ayrıca diğer ülkeleri de bu yönde adım atmaya davet etti.

Avrupa borsalarında karışık seyir. ABD’nin yeni politikaları takipte (23 Ocak 2025)

Lüks sektöründen Kering hisseleri yüzde 8,5 artış göstererek Eylül 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. L'Oréal yüzde 3’lük artışla üç ayın zirvesine çıktı. LVMH ise yüzde 2,9’luk yükselişle Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Hermès hisseleri ise yüzde 1,9 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişin arkasındaki ana faktörler arasında, Burberry’nin üçüncü çeyrek perakende satışlarında beklenenden daha küçük bir düşüş yaşaması ve Çin üzerindeki tarifelerin gevşetileceğine dair artan umutlar bulunuyor.

Haftalık bazda, CAC 40 endeksi üst üste üçüncü hafta boyunca güçlü kazançlar elde etmeye doğru ilerliyor. Ekonomik veriler tarafında ise Ocak 2025’te Fransa’da imalat faaliyetlerinde daralma yavaşladı ancak hizmet sektöründe hafif bir düşüş kaydedildi. Bu gelişmeler, piyasalarda iyimserliği artırarak yatırımcıları daha fazla alım yapmaya teşvik etti.

CAC 40 Endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti