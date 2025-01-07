Çad ve Senegal'den Macron’a sert cevap

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika’dan asker çekme açıklamaları, Çad ve Senegal tarafından “saygısızlık” ve “yanlış” olarak eleştirildi. Egemenlik tartışmaları, Afrika-Fransa ilişkilerinde yeni bir gerilim yarattı.

EGEMENLİK TARTIŞMASI VE SENEGAL’İN TEPKİSİ

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Macron’un asker çekilme süreçlerinin müzakere edildiğine dair iddialarını “tamamen yanlış” olarak nitelendirdi. Sonko, Senegal’in kararlarını bağımsız bir ülke olarak aldığını vurguladı. Ayrıca Fransa’yı Afrika ülkelerini istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, Libya’da yaşananlara dikkat çekti. “Fransa’nın askeri varlığı, Afrika’daki sorunları çözmek yerine derinleştirdi,” diyen Sonko, Macron’un ifadelerini reddetti.

ÇAD’IN TARİHİ VE TEPKİSİ

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah, Macron’un açıklamalarını Afrikalılara “saygısızlık” olarak değerlendirdi. Çad’ın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda gösterdiği fedakarlıkları hatırlatan Koulamallah, Fransa’nın askeri varlığının yerel kalkınmayı desteklemediğini, aksine Fransız çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Çad’daki Fransız askerlerinin çekilmesi planı, 31 Ocak 2025’e kadar tamamlanacak.

AFRİKA-FRANSA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Fransa’nın Afrika’daki askeri varlığı uzun süredir tartışma konusu. Macron’un sözleri, Afrika-Fransa ilişkilerinde yeni bir gerilim yaratarak, birçok liderin bağımsızlık taleplerini daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu. Çad ve Senegal’in tepkileri, Afrika’nın kendi yolunu çizme iradesini ortaya koyuyor.

Afrika'nın yeni merkezi Rusya mı olacak