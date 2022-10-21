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50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Çad'da demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle başlayan protestolarda patlak veren şiddet olaylarında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:54
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Çad'da 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Orta Afrika ülkesi Çad’da yüzlerce kişinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokağa inmesi sonrası şiddet olayları patlak verdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre, Çad’ın geçiş hükümetinin Başbakanı Saleh Kebzabo düzenlediği basın toplantısında, hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelendirdiği olaylardaki can kayıplarını doğrulayarak, "Bugün yaşananlar, iktidarı zorla ele geçirmek için silahlı bir halk ayaklanmasıdır ve bu şiddetin sorumluları adalet karşısına çıkacaktır" dedi.

Göstericilerin ateşli silahları olduğunu ve isyancı olarak kabul edildiklerini ifade eden Kebzabo, “Güvenlik güçleri sadece meşru müdafaa olarak karşılık verdi" dedi.

MEŞRU MÜDAFAA İDDİASI 

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Afrika Direktörü Lewis Mudge ise, "Protestocuların yağma ve şiddete başvurup başvurmadığını ve güvenlik güçlerinin yasa dışı bir şekilde ülke genelinde ölümcül güç kullanıp kullanmadığını belirlemek için tarafsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğu açık" dedi.

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirerek, tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Protestolar nedeniyle OHAL ve Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde süresiz olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hükümet ayrıca, sivil toplum örgütü "Wakit Tamma"nın faaliyetlerinin ülke çapında yasaklanmasına ve yedi farklı siyasi partinin ofislerinin önümüzdeki üç ay boyunca kapatılmasına karar verdi.

SİYASİ KRİZ

Eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl nisan ayında cephe hattında isyancılar tarafından öldürülmesinin ardından İtno’nun oğlu Muhammed İdris Debi Itno’nun geçici devlet başkanı olarak iktifarı ele geçirmişti.

Seçimlere 18 aylık bir geçiş sonrası yapılacağı sözü veren İtno, 1 Ekim'de seçimlerin iki yıl erteleneceğini açıklamıştı. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri ise, 18 aylık geçiş döneminin sona erdiği bugün protesto çağrısında bulunmuştu.

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