Çad'da iki topluluk arasında çıkan çatışmalarda 33 kişi öldü. Ulusal basındaki haberlere göre Çad'ın merkezindeki Hadjer Lamis bölgesinde 4 Kasım'da, çiftçilikle geçinen Kouka ve hayvancılıkla uğraşan Gorane toplulukları arasında su kuyusu anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede şiddetli çatışmalara dönüşen ve hala devam eden olaylarda ilk belirlemelere göre 33 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Çatışmaların başlamasıyla askeri birliklerin sevk edildiği bölgeye bazı bakanlar ve yerel yöneticiler de gitti.

Çad'da özellikle kırsal bölgelerde arazi, otlak, hayvan geçiş yolları ve su kaynaklarına erişim gibi nedenlerle farklı topluluklar arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve bu tür anlaşmazlıklar zaman zaman ölümcül toplu çatışmalara dönüşüyor.