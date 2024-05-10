Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi’nde saat 18.00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma iki grubu karşı karşıya getirdi. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi sonucunda, kimliği belirsiz iki kişi bıçak yaraları aldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk yardımı yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların peşine düşerek yakalanmaları için operasyon başlattı.