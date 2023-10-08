Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var

Siirt'te 2 grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Cadde ortasında taşlı sopalı bıçaklı kavga. Yaralılar var

Olay, öğleden sonra Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mervan T. bıçakla, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

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