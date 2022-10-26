Caddede yürürken silahlı saldırıda öldürüldü

(DHA) - Olay, saat 17.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen 4 kişilik arkadaş grubuna gelen otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda adı öğrenilemeyen Azerbaycan uyruklu bir kişi vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesiyle yere yığıldı.

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede uzun süre inceleme yaptı. Bulunan çok sayıda boş kovan incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Olay ile ilgili konuşan Himmet Kaya, "Azerbaycan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşa kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 tane kurşun sıkıldı. Yaralı halde hastaneye götürüldüğü söylendi. Yaşayıp yaşamadığına dair net bilgim yok" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.