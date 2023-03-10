Cadı fındığı bitkisi sivilcelere iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Cadı fındığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cadı fındığı bitkisinin sivilceler gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğinin altı çizildi.

SİVİLCE NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur .

Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir.

Ciltte yaşayan bakteriler de gözenek içinde sıkışıp kalır, iltihaplı sivilcelerin çıkmasına neden olur. Genellikle yüz, alın, göğüs, üst sırt ve omuzlarda görülür. Akne her yaştan insanı etkilemekle birlikte, gençler arasında en yaygın olanıdır.

Sivilce, ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 85’inde görülmekle birlikte 30’lu 40’lı ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir deri hastalığıdır. Tipik bir sivilce, kırmızı renkte ucu sarı iltihaplı veya iltihapsız küçük kabarcıklar, açık komedon denen siyah noktalar ve kapalı komedon denen beyaz küçük kabartılar ve bazen daha iri kist benzeri yapılar şeklindedir.

Akne hormonlar, ilaçlar ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar tarafından tetiklenebilir veya ağırlaşabilir.

CADI FINDIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Cadı fındığı, Hamamelidaceae familyasından Hamamelis cinsini oluşturan ikisi Kuzey Amerika biri Japonya ve bir türü de Çin'de bulunan bitkilerin ortak adı. Diğer bir ismi sihirli ceviz olan bitki, genellikle cilt bakımında ve cilt hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır.

CADI FINDIĞI FAYDALARI

Cadı fındığı yağının çok geniş bir kullanım alanı vardır. Kozmetik sektörünün yanı sıra yemeklerde de sıklıkla kullanılır. İçerisinde bol miktarda linoeik asit, oleik asit, omega 3-6-7 ve palmitoleik asit bulunduruyor. Cadı fındığı ne işe yarar diye sorduğumuzda ise karşımıza şu faydalar çıkmaktadır:

Nemlendirici etkiye sahiptir.

Yaşlanma geciktirici özeliğe sahiptir.

Antioksidan etkileri vardır.

Sebum dengeleyici özelliği bulunur.

Ciltteki ton eşitsizliklerini düzenlemede yardımcıdır.

Akne ve sivilce gidermeye yardımcı etkileri vardır.

Saçların hızlı uzamasına destek olur.

Kepek sorununun çözümüne yardımcıdır.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Çok işlem görmüş saçların onarımına destek verir.