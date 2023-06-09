Cadı Fındığı nelere iyi gelir

Farklı kültürlerde farklı kullanım alanları bulan cadı fındığı bakın nelere yarıyor?

Latinc adı: Hamamelis. İçeriğinde çok önemli bileşenler taşıyor. fitoterapi alanında da kullanılırken özellikle kozmetikte en çok tercih edilen bitkilerden biri

Boyu yaklaşım 3 metreyi bulan ağacın yaprakları kışın yapraklarını döküyor. Kuzey Amerika ormanlarında sıklıkla görülüyor.

İŞTE YARARLARI

Cadı fındığı yağının çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Kozmetik sektörünün yanı sıra yemeklerde de kullanım alanı buluyor. İçeriğinde bol miktarda linoeik asit, oleik asit, omega 3-6-7 ve palmitoleik asit bulunuyor İşte faydaları:

Ciltteki ton eşitsizliklerini düzenlemede yardımcıdır.

Saçların hızlı uzamasına destek olur.

Kepek sorununun çözümüne yardımcıdır.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Çok işlem görmüş saçların onarımına destek verir.

Nemlendirici etkiye sahiptir.

Yaşlanma geciktirici özeliğe sahiptir.

Antioksidan etkileri vardır.

Akne ve sivilce gidermeye yardımcı etkileri vardır.