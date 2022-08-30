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Asırlardır şifa dağıtan bir yağ: Cadı Fındığı

Cadı fındığının yararları asırlardır biliniyor. Farklı kültürlerde farklı kullanım alanları bulan cadı fındığı bakın nelere yarıyor?

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 08:58
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:01
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Cadı fındığı yağı ne işe yarar?

Asırlardır şifa dağıtan bir yağ: Cadı Fındığı
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Latinc adı: Hamamelis…
İçeriğinde çok önemli bileşenler taşıyor. fitoterapi alanında da kullanılırken özellikle kozmetikte en çok tercih edilen bitkilerden biri

Boyu yaklaşım 3 metreyi bulan ağacın yaprakları kışın yapraklarını döküyor. Kuzey Amerika ormanlarında sıklıkla görülüyor.

CADI FINDIĞI YAĞININ FAYDALARI

Cadı fındığı yağının çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Kozmetik sektörünün yanı sıra yemeklerde de kullanım alanı buluyor. İçeriğinde bol miktarda linoeik asit, oleik asit, omega 3-6-7 ve palmitoleik asit bulunuyor İşte faydaları:

Saçların hızlı uzamasına destek olur.

Kepek sorununun çözümüne yardımcıdır.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Çok işlem görmüş saçların onarımına destek verir.

Nemlendirici etkiye sahiptir.

Yaşlanma geciktirici özeliğe sahiptir.

Antioksidan etkileri vardır.

Sebum dengeleyici özelliği bulunur.

Ciltteki ton eşitsizliklerini düzenlemede yardımcıdır.

Akne ve sivilce gidermeye yardımcı etkileri vardır.

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