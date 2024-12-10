Cadı kazanı 2

Geçen hafta cadı kazanının kaynadığını yazmıştım. Beşiktaş’ta suların bir türlü durulmadığı, yangına benzinle gidildiği bir süreç yaşanıyor. Samet Aybaba basın toplantısında Hasan Arat ve Kaan Şakul’u topa tuttu. Öyle böyle değil. Samet Aybaba eleştirilerinin büyük bölümünü yapılan transferlerde paranın ne kadar yanlış şekilde harcandığı üzerine inşa etti. Özellikle geçen sezon devre arasında transfer edilen Al Musrati ve Ernest Muçi’nin çok yüksek bonservis ücretleri ile transfer edildiğinden söz etti. Bütün Beşiktaş camiası gibi ben de çok şaşkınım. İki oyuncuya toplamda 24 milyon Euro ödenmiş. Vay anam vay. Bu iki oyuncuya ödenen paraları duyan herkes şoka girmiş. Al Musrati’yi isteyen teknik direktör Fernando Santos’un bile ağzı açık kalmış verilen parayı öğrenince. Bu iki transfer çok aceleye getirilmiş oldubitti transferler. Erol Bulut hoca Muçi hakkında çok önemli açıklama yaptı. Muçi’yi Cardiff City’e düşünüyordum. Biz sorduğumuzda 4 milyon Euro bonservis bedeli olabileceğini söylediler. Bize 4 milyon denilirken, Beşiktaş’a 10 milyon Euro’ya geldi. Muçi nasıl oldu da bu kadar yüksek fiyatlara geldi. Yeni gelen yönetimin bu konunun peşini bırakmaması gerekir. Beşiktaş kimsenin babasının çiftliği değil. Beşiktaş’ın parasını kimse har vurup harman savuramaz. Kulüp ekonomik olarak sıkıntı içinde bir de böyle alengirli işler dönüyor. Hasan Arat, Samet Aybaba’nın açıklamalarına karşılık benden yıllık 27 milyon liralık sözleşme istedi, imzalamadığım için böyle konuşuyor. Gençlerin arkasına saklanıp hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir ifadelerini kullandı. Seçim öncesi beraber yola çıkan yaşını başını almış kişiler ne durumlara düştüler. Bu durum Beşiktaş’a zarar veriyor. Bu kadar krizin baş gösterdiği bir ortamda derbi maçında takım kendi sahasında zor da olsa Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Bu galibiyet camiaya büyük moral oldu. Tribünleri tıka basa dolduran büyük Beşiktaş taraftarları takıma olan bağlılığını yine gösterdi. Takım çok mücadele etti. Futbol şansını yanına alan takım kazandı. 22 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimi yapılacak. Başkan kim olursa olsun sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile devam etmesi gerekiyor. Takımı iyi tanıyan Serdar hoca gemiyi limana sorunsuz bir şekilde yanaştıracaktır.