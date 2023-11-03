Cadı Kovucu ağacı nelere iyi gelir

Çok eski tarihlerde simyacılar tarafından felsefe taşının yapımında kullanıldığı belirtiliyor. Göçebe hayat yaşayanların yuvalarını o ağacın gölgesine kurdukları da bilininler arasında. Yararları bununla sınırlı değil. İşte Cadı Kovucu diye bilinen ardıç ağacının faydaları.

Burkulma ve çarpma sonrası ağrıları dindiriyor.

Selulitleri yok ediyor.

İdrar söktürüyor.Ardıç ağacından elde edilen katran sivilcelere ve uyuza iyi geliyor.

Ağrı kesici özelliği bulunuyor.

Diş etini güçlendiriyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

Gaz sancılarını gideriyor.

Ardıç yağı bronşite iyi geliyor

Romatizmal ağrıları önlüyor

Saç derisini ve saçı güçlendiriyor