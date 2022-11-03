Cadılar Bayramı’nda Hitler kostümü giyen adam işten atıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Cadılar Bayramı'nda Adolf Hitler kostümü giyen ve zihinsel engelli olduğu ileri sürülen adam işten kovuldu. Madison Çocuk Müzesi dün yaptığı duyuruda, 10 yıllık çalışanının görevine son verdiğini bildirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre adı açıklanmayan görevli, Wisconsin Üniversitesi'nin Madison kampüsünün yakınlarında Nazi liderinin kıyafetleriyle görülmüştü.

Adamın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmış ve çokça eleştiri almıştı. ABD merkezli StopAntisemitism (AntisemitizmiDurdurun) platformu, kostüme tepki göstermişti.

ABD Holokost Müzesi de şu açıklamayı yapmıştı: "Nazi gibi giyinmek hiç uygun değil. Antisemit olaylar artmaya devam ederken, insanların bu kostümleri giyerek Nazileri yücelttiğine dair olaylar görmek son derece rahatsız edici."

Madison Çocuk Müzesi, çalışanın kostüm giyerek Hitler'le alay ettiğine inandığını açıkladı. Kostümün kabul edilemez olduğunu, antisemitizmle ayrımcılığa karşı durduklarını belirten müze, çalışanın işe devam etmesinin "değerlerine aykırı olacağını ve istenmeyen bir ortam yaratacağını" savundu.

Madison Polis Teşkilatı ise kostümü eleştirse de giymenin suç olmadığını açıkladı. Adamın annesi, "bu hassas konuda" yetkililerle çalıştıklarına dikkat çekerek mahremiyet istedi.