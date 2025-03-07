Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılıyor

Cadillac'ın Formula 1'e katılımı, FIA ve Formula 1'in ticari hak sahipleri tarafından yapılan ortak bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Cadillac'ın başvurusunun "ilgili sportif, teknik ve ticari değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından" onaylandığı belirtildi.

Bu girişim, GM ile TWG Motorsports'un ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek. TWG Motorsports'un CEO'su Dan Towriss ve Los Angeles Dodgers'ın ana sahibi ve Chelsea FC'nin ortak sahibi Mark Walter, projenin kilit yatırımcıları arasında yer alıyor. Eski Indycar ve F1 sürücüsü Michael Andretti, kurucusu olduğu takımla artık ilişkili değilken, 1978 dünya şampiyonu olan babası Mario Andretti danışman olarak görev alacak.

Takımın Avrupa'daki merkezi, İngiltere'nin Silverstone kentinde bulunacak. 2024 yılında, eski Virgin ve Marussia CEO'su Graeme Lowdon, takımın başına getirildi. Ayrıca, Renault'nun eski motor uzmanı Rob White, operasyon direktörü olarak ekibe katıldı.

Başlangıçta, Cadillac takımı Ferrari'nin güç ünitelerini ve şanzımanlarını kullanacak. GM, ilerleyen yıllarda kendi motorunu üretmeyi planlıyor ve bu amaçla GM Performance Power Units LLC (GM PPU) adlı bir şirket kurdu. GM PPU, 2028 sezonu için kendi motorunu hazır hale getirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda Kuzey Karolina'da 204.000 metrekarelik bir motor tesisi inşa etmeyi planlıyor.

Cadillac'ın Formula 1'e katılımı, 2026'da yürürlüğe girecek yeni motor düzenlemeleriyle de uyumlu olacak. Bu düzenlemeler, motorun hibrit kısmı tarafından üretilen gücün mevcut %20'den yaklaşık %50'ye çıkarılmasını ve tamamen sürdürülebilir yakıtların kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu değişiklikler, GM'in ABD'deki rakibi Ford ve Almanya'nın Audi markasını da Formula 1'e çekmişti. Ford, 2026'dan itibaren Red Bull ile ortaklık yapacak, Audi ise Sauber takımını satın alarak gelecek yıldan itibaren kendi markası altında yarışacak. Honda ise başlangıçta Formula 1'den çekilme kararı almışken, Aston Martin'in fabrika takımı ortağı olarak kalmaya karar verdi.

Renault, Alpine takımı için motor üretmenin maliyet etkin olmadığını belirterek uzun soluklu programını sonlandırdı. Alpine, gelecek yıldan itibaren Mercedes motorlarını satın alacak.