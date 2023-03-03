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Deprem bölgesinde çadır kent bakın nereye kuruldu

Depremlerden sonra şehirlerin yeniden inşası ve depremzedelerin konaklaması için çadır kentlerin kuruluşu devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir videoda çadır kentler için tercih edilen yer seçimi hem arazi sahibini hem de vatandaşları isyan ettirdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:33
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Çadır kentin kurulduğu ter vatandaşı isyan ettirdi

Deprem bölgesinde çadır kent bakın nereye kuruldu
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Depremden etkilenen vatandaşların konaklamaları için çadır kentlerin kuruluşu son sürat devam ediyor. Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları çadır kentlerin kuruluşlarında aktif rol oynarken sosyal medyada paylaşılan bir video herkesi isyan ettirdi.

''HÜKÜMET DE BİR TARAFTAN DEPREMZEDEYE VURUYOR''

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir çiftçinin isyanı gündem oluşturdu. Ektiği buğday tarlası üzerine kurulan çadır kent üzerine tepkilerini dile getiren vatandaş, ‘buğdayımız kaldı, onu da gelip alıyorlar, kimseye söylemeden. Bütün kepçeler buğdayın üstündeler. Bizim burada evimiz, barkımız yıkılmış. Bir buğday yiyeceğiz, onu da yedirtmiyorlar. O kadar boş tarla var gelmişler burayı alıyorlar. Biz bitmişiz. Hükümet nerede? Hükümet de bir taraftan depremzedeye vuruyor. Ne yiyeceğiz, biz ne yiyeceğiz?’’ şeklinde isyan etti.

Bir zamanlar tahıl deposu olarak bilinen ancak üretimde yetersizlikler sonucu buğday ithal etme noktasına gelen Türkiye'nin, son buğday tarlalarının da bu şekilde tahribata uğraması kamuoyu tarafından da eleştirilirken, bölgenin ve ülkenin kalkınabilmesi için gerekli olan tarımsal üretimin, bu şekilde plansız programsız şekilde yok edilmesi videoyu izleyenlere pes dedirtti.

Depremzede vatandaşa destek veren Sinan Ogan da, ''depremde evleri zarar gören vatandaşlarımıza çadır kentler yapmak için vatandaşın ekili buğday tarlası dışında bir yer bulunamaz mıydı?’’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

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