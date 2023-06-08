Çadır kuşağı otu nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu
Çadır kuşağı otu Maydanozgiller familyasından. Yağından ve özünden faydalanılıyor. Oleorezin içerir. Öz suyu tıp alanında kullanılıyor. Adı Çadır uşağı olarak da anılıyor. Latince adı : Dorema ammoniacum
ÇADIR KUŞAĞI OTU NEYE İYİ GELİYOR
Baş ağrısına iyi geliyor.
Öksürüğü kesiyor
Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor
Ağrıları dindiriyor.
Kan ve lenf damarlarını genişletiyor.
Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
NASIL KULLANILIR
Çadır kuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.