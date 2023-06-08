Çadır kuşağı otu nelere iyi gelir

On binlerce bitki rahatsızlıklar ve hastalıklara çare. Onlardan biri de ilginç adıyla anılan Çadır kuşağı. Bakın Çadır kuşağı otu nelere iyi geliyor…

Çadır kuşağı otu nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Çadır kuşağı otu Maydanozgiller familyasından. Yağından ve özünden faydalanılıyor. Oleorezin içerir. Öz suyu tıp alanında kullanılıyor. Adı Çadır uşağı olarak da anılıyor. Latince adı : Dorema ammoniacum

ÇADIR KUŞAĞI OTU NEYE İYİ GELİYOR

Baş ağrısına iyi geliyor.
Öksürüğü kesiyor
Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor
Ağrıları dindiriyor.
Kan ve lenf damarlarını genişletiyor.
Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

NASIL KULLANILIR

Çadır kuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.

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