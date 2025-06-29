Çadırda ölü bulundu! 39 yaşında, 51 suç kaydı var

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Mısra Sokak’taki boş arazide 4 gün önce çadır kurarak tek başına yaşamaya başlayan 39 yaşındaki Z.E., bu sabah ölü bulundu.

Adanalı olduğu ve bir yıl önce Malatya’ya geldiği öğrenilen kadının ölümü üzerine polis inceleme başlattı. İlk incelemeler ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler, kadının ölümünün doğal nedenlerden olduğunu düşündürüyor.

Kadının poliste 51 suç kaydı bulunduğu ve uyuşturucu kullandığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.