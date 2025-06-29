Çadırda ölü bulundu! 39 yaşında, 51 suç kaydı var

Kaynak: İHA
Çadırda ölü bulundu! 39 yaşında, 51 suç kaydı var

Malatya’da 4 gün önce çadır kurarak yaşamaya başlayan 39 yaşındaki Z.E. ölü bulundu. Polis, ölümün doğal nedenlerden olduğunu değerlendiriyor.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Mısra Sokak’taki boş arazide 4 gün önce çadır kurarak tek başına yaşamaya başlayan 39 yaşındaki Z.E., bu sabah ölü bulundu.

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Adanalı olduğu ve bir yıl önce Malatya’ya geldiği öğrenilen kadının ölümü üzerine polis inceleme başlattı. İlk incelemeler ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler, kadının ölümünün doğal nedenlerden olduğunu düşündürüyor.

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Kadının poliste 51 suç kaydı bulunduğu ve uyuşturucu kullandığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

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