"Çadırın altından tünel kazarak Ümit Özdağ'ı kaçırabileceğimiz..." Zafer Partisi'nden ilginç açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından protesto etmek isteyen Zafer partililer partililer Silivri Cezaevi’nin karşısına çadır kurdu. Kurulan çadır İstanbul Valiliği’nin kararı sonrası kaldırıldı.

Zafer Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Gündoğdu konuyla ilgili yaptığı açıklamada çadırların kaldırılmasının sebebi Ümit Özdağ’ın tünel kazılarak kaçırılabileceği tehlikesiyle kaldırıldığını iddia etti.

"ÇADIR TÜNEL KAZARAK ÜMİT ÖZDAĞ'I KAÇIRABİLECEĞİMİZ GEREKÇESİYLE KALDIRILDI"

Mustafa Gündoğdu yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği, Silivri Cezaevi'nin karşısına kurduğumuz çadırı, çadırın altından tünel kazarak Ümit Özdağ'ı kaçırabileceğimiz gerekçesiyle kaldırmaya karar verdi” dedi.

Silivri Cezaevi önünde kurulan çadırımız, ‘Ümit Özdağ’ı tünel kazarak kaçıracaklar’ gibi akıl almaz bir bahaneyle yıkıldı. Hukukun, aklın ve vicdanın sınırlarını zorlayan bu uygulamaya karşı mücadelemiz devam edecek. Adalet er ya da geç kazanacak! @umitozdag pic.twitter.com/HGXMNuq2Vf — Mustafa Gündoğdu (@mustafagundgd) January 25, 2025

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklama şöyle,

“Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın hukuksuz biçimde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ne komşu bir arsa ücreti verilerek kiralanmış ve arsaya Zafer Partililer için çadır kurulmuştu.

Silivri Cezaevi önündeki partililerimizden aldığımız bilgiye göre bahse konu çadır valilik talimatıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Bilinmelidir ki, sindirme çalışmalarına inat adalet ve özgürlükten vazgeçmeyecek, #ÜmitÖzdağaÖzgürlük için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.”