Bugün yapılan törenle açılan sokak, yayınevleri ve kitap dağıtımcılarıyla İstanbul’un yeni edebiyat buluşma noktalarından biri olacak.

Açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Mehmet Ergün Turan, "Buraya ilk seçildiğim gün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Fatih Belediyesini ziyaret etmişti. Bana ilk sorduğu konulardan biri, belki ilk kez duyulacak, Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağının ne olacağıydı. Allah nasip etti, Fatih’te önce bu bina tamamlandı” dedi.

Türkiye yayıncılığının kalbi olarak uzun yıllar hizmet veren Cağaloğlu, Fatih Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı’ projesiyle yeniden canlanıyor. Tarihi Şengül Hanım ve Küçük Sokak’ta yürütülen restorasyon ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bugün resmi açılış töreniyle sokak kitapseverlerin hizmetine sunuldu. Proje çerçevesinde 12 seçkin yayınevi ve kitap dağıtımcısı bölgede yerini aldı. Cağaloğlu, yeniden kitapla, düşünceyle ve kültürle anılan bir semt olmayı hedefliyor.

TURAN: CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ZİYARETİNDE KİTAPÇILAR SOKAĞINI SORMUŞTU

Açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Mehmet Ergün Turan, "Buraya ilk seçildiğim gün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Fatih Belediyesini ziyaret etmişti. Bana ilk sorduğu konulardan biri, belki ilk kez duyulacak, Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağının ne olacağıydı. Bu ziyaret 2019’un mayıs, haziran ya da temmuz aylarında gerçekleşmişti. Ben de daha önce büyükşehirdeki görevlerim sebebiyle buradaki projeyi biliyordum. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde büyükşehir belediyesi burada üç ayrı bina kiralamış ve çok güzel bir proje hazırlanmıştı. Ancak itfaiye binası ve bazı yapısal engeller nedeniyle proje hayata geçirilememişti. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun yapılamayacağını söylediğimde gerçekten üzüldüğünü hissettim. Bu kadar yoğun gündemi içinde Cağaloğlu ve Babıali’deki kitapçılar sokağıyla ilgilenmesi bizim için çok kıymetliydi. Allah nasip etti, Fatih’te önce bu bina tamamlandı. Bu süreçte TMSF Başkanımız Fatin Bey’e ve Vakıflar Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turan sözlerini şöyle tamamladı:

"Binanın üst katı Ayasofya Vakfiyesi kapsamında değerlendirildi. Ayasofya bir vakfiyedir ve içinde birçok madde bulunur. Bunlardan biri meşruta meselesidir. Yıllar sonra burada ilk kez aileler yaşamaya başladı. Ayasofya’nın imamları ve din görevlisi hocalarımız da şu anda bu binada ikamet ediyor. Üst katların otel değil, ailelerin ve hocalarımızın yaşadığı bir alan olması bana göre çok daha kıymetli. Alt kattaki dükkânları en başından beri kitapçılar için planladık. Bu süreçlerin devlet yapısı içinde tamamlanması kolay değil. Nasıl alınacağı, nasıl ihale edileceği, nasıl işletileceği gibi birçok aşama var. Sonunda basın yayın camiasıyla bir araya gelerek bunların hepsini tamamladık. Bugün tarihi Şengül Hamamı Sokak ve yanındaki küçük sokak olmak üzere iki ayrı sokak tamamen kitaba ayrıldı. Burası bir vakıf binasının altında bulunuyor ve burada kitap dışında bir şey satılmaması için baştan şart koyduk. Hediyelik eşyaya dönüşmesini istemiyoruz, çünkü bu tür alanlar böyle böyle değerini kaybediyor. Yayınevlerine teşekkür ediyorum, büyük bir heyecanla buraya geldiler. Son iki haftadır haftanın üç günü buradayım, herkesin heyecanı yüksek. Bu çabanın samimi ve değerli olduğuna inanıyorum. İnşallah burası daha da büyüyecek.”

PALA: BUGÜN YAPILAN İŞ SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Yazar İskender Pala ise "Bugün burada yapılan işin sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmaların üst üste konularak, daha güzel bir hayat için medeniyetimize ait bütün kitap ve kitaba ilişkin değerlerin burada temsil edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ister mülk sahibi, ister kiracı, ister çalışan olsun, burada görev yapacak herkesin ayrı bir sorumluluğu var. Böyle bir müesseseyi İstanbul’da hayal eden insanların hayallerini gerçekleştirmek durumundayız. Bundan sonraki çalışmalarımızın buraya bir hayat kazandırması gerektiğine inanıyorum. Buranın her daim nefes alınan, İstanbul’un entelektüel zeminini oluşturacak, insanlara iyilikleri, güzellikleri ve doğruyu kazandıracak işlerin yapıldığı bir yer olmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.