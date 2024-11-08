Çağan Şengül’ün ikinci albümünden ilk şarkı yayında!

Kaynak: Haber Merkezi
Çağan Şengül’ün ikinci albümünden ilk şarkı yayında!

Son zamanların başarılı ve yetenekli isimlerinden Çağan Şengül ikinci albüm haberini müzikseverlerle paylaştı.

Diskografisindeki ilk albümü olan “YANGIN” ile 200 milyona yakın dinlenmeye ulaşan Çağan Şengül, ürettiği zamansız şarkılar ile müzik dünyasındaki yerini kalıcılaştırmayı ise kısa sürede başardı.

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Birçok duygusal ve romantik şarkının sahibi olan genç sanatçı üretim sürecinin yanı sıra yoğun konser temposuna da kaldığı yerden devam ediyor. Şimdilerde ise yeni albüm heyecanında olan Çağan Şengül, dinleyicilerini bekletmeden ikinci albümünden ilk parçayı Cuma günü müzikseverlerle buluşturacak.

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“Mağlup” adını verdiği parçanın söz ve müziği her zamanki gibi Çağan Şengül’e aitken, sanatçıya yetenekli prodüktör Burak Bedirli eşlik ediyor. Parçanın deniz kenarında çekilen klibinde ise Çağan Şengül oyunculuğuyla dikkat çekerken, genç yönetmen Enes Görk’ün bir sonraki şarkıya yaptığı referans ise dikkat çekiyor.

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